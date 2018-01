Huurbescherming ZZP’ers in het geding

Hebben ZZP’ers die een flexwerkplek huren wel of geen recht op huurbescherming? Een ICT-ondernemer huurde een bureau bij een flexwerkplek, maar zijn huur werd opgezegd. Hij had volgens de verhuurder geen recht op huurbescherming. Huurrechtadvocaat Huib Hielkema denkt van wel, meldt BNR.

Rechtszaak

De ondernemer stapte naar de rechter en vandaag dient zijn zaak tegen de ‘uitbater’ van de flexwerkplek. ‘Zij doen er alles aan om de huurbescherming van de ondernemer te omzeilen. Zij noemen het een lidmaatschap in plaats van huur, dat is het probleem. Ze hanteren ‘Artikel 5′, dat zegt dat ze op elk moment de overeenkomst kunnen beëindigen, terwijl ik daar gewoon sta ingeschreven, mijn klanten er ontvang en reclame maak; ik ben daar gewoon ondernemer en huur er ruimte.’

Verouderde wetgeving

Al is de populariteit van flexplekken de laatste jaren enorm toegenomen, de wetgeving loopt achter bij de ontwikkeling, oordeelt huurrechtadvocaat Huib Hielkema. ‘Die is al meer dan veertig jaar oud en is eigenlijk niet goed toegesneden op dit soort kwesties.’ De advocaat, die de zaak van de ondernemer bestudeerd heeft, herinnert zich een eerdere zaak waarin de rechter oordeelde dat iemand in een vergelijkbare situatie wel degelijk recht had op huurbescherming. Dat zou ook aan de orde kunnen zijn in deze zaak, zegt Hielkema. ‘In dit geval begrijp ik dat de huurder gedurende langere periodes telkens hetzelfde bureau kreeg, dus in dit geval lijkt het me eerlijk gezegd nog iets duidelijker als je kijkt naar die uitspraak uit 2010.’

Vaste stek

Volgens Hielkema is het in zaken als deze belangrijk dat je als ZZP’er kunt laten zien dat je binnen het betreffende gebouw een vaste stek hebt. ‘Dan kom je heel snel terecht in de huurbescherming. In dit geval zei deze verhuurder: dit is wel huur, maar je huurt alleen maar een bureau in plaats van een bureau dat in een gebouw staat. Dat lijkt mij eerlijk gezegd niet een standpunt dat houdbaar is.’

Bron: BNR