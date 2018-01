MkbAdministratie nu volledig onderdeel van RS Finance

Administratiekantoor RS Finance heeft MkbAdministratie BV overgenomen. Dat bedrijf werd in 2013 gezamenlijk opgezet met zakelijk dienstverlener Greyt (voorheen MkbController).

Greyt heeft zijn belang al eind 2016 overgedaan aan RS Finance, dat in de loop van vorig jaar MkbAdministratie heeft ingevoegd in de eigen organisatie. Alle klanten van MkbAdministratie zijn inmiddels ondergebracht bij RS Finance. Volgens RS-oprichter Arjan Schipperus is de overname een belangrijke stap: “Het is een aanvulling op onze multidisciplinaire dienstverlening en klantenportefeuille. MkbAdministratie was van het begin af aan ingericht volgens de onze organisatiestructuur. En ook de softwaresystemen waren reeds aan elkaar gekoppeld, dus de overgang verliep vrijwel geheel geruisloos”

RS Finance stamt zelf ook uit 2013 en telt inmiddels 40 fiscalisten, bedrijfseconomen, boekhouders, IT-specialisten en HR-adviseurs. De twee vestigingen in Amsterdam en Rotterdam bedienen ruim 750 opdrachtgevers.