Fusies en overnames in de accountancysector: wat betekent dit voor jou als accountant?

De afgelopen jaren is er in de accountancysector een aanzienlijke toename geweest in het aantal fusies en overnames. Dat merkten ook wij bij JouwFinanceVacature.

In 2022 werden maar liefst 155 fusies en overnames geregistreerd, bijna een verdubbeling vergeleken met vijf jaar eerder (volgens een rapport van ING). Deze trend zette zich de jaren daarna door en lijkt in 2025 verder te gaan.

Hoe dit komt? Vergrijzing, een tekort aan personeel of opvolgers, uitdagingen rondom digitalisering en strengere wet- en regelgeving spelen hier een grote rol in. Ook tonen steeds meer private-equitypartijen interesse in de accountancymarkt dankzij de stabiele inkomsten en aantrekkelijke winstgevendheid.

Maar wat betekenen al deze ontwikkelingen voor jou als accountant? Hoe bereid je je voor op veranderingen zoals een fusie of overname? En welke kansen en uitdagingen kun je verwachten? We bespreken het in dit artikel.

Gevolgen voor accountants en financiële experts

Veranderende organisatiestructuren

Fusies of overnames leiden vaak tot grotere kantoren met gespecialiseerde afdelingen en complexere structuren. Accountants die gewend zijn aan een kleiner kantoor, moeten zich aanpassen aan deze nieuwe omstandigheden. Bijvoorbeeld doordat de autonomie vermindert of de werkwijzen formeler worden.

Toch zijn er ook voordelen: je netwerk groeit, je werkt samen in multidisciplinaire teams en je krijgt toegang tot meer kennis en ondersteuning. Veel kantoren proberen bovendien hun persoonlijke cultuur te behouden, zelfs na een fusie.

Nieuwe carrièremogelijkheden

Een ander voordeel? Grotere organisaties bieden doorgaans meer doorgroeimogelijkheden en extra kansen voor het specialiseren in niches. Denk aan specialisaties zoals IT-audit, duurzaamheid of internationaal belastingadvies. Je carrière krijgt hierdoor een flinke impuls.



Ook kun je door schaalvergroting makkelijker binnen de organisatie naar andere locaties of functies doorstromen.

3. Veranderingen in klantrelaties

De bredere scope van een gefuseerd kantoor maakt het mogelijk om grotere en complexere klanten te bedienen. Ook dat heeft vaak een positieve impact. Het biedt je kansen om nieuwe industrieën te leren kennen en je netwerk te vergroten.



Tegelijkertijd betekent het ook dat je meer energie zal moeten steken in het opbouwen van (nieuwe) klantrelaties.

4. Mogelijke werkdrukverhoging

Integratiewerkzaamheden en verandertrajecten brengen vaak extra werkdruk met zich mee. De herstructurering van teams en de integratie van systemen kunnen tijdelijke onzekerheid veroorzaken, wat kan leiden tot een toename in de werkdruk. Bovendien kan het langer duren voordat nieuwe processen goed zijn ingespeeld, wat zorgt voor extra druk op je dagelijkse werkzaamheden.



Dit is een fase die zowel voor de organisatie als voor de medewerkers een uitdaging is, maar het biedt ook mogelijkheden om je aan te passen aan de veranderende bedrijfsomgeving. Stel je flexibel op, werk effectief samen en vind de juiste balans.



In sommige gevallen kunnen nieuwe rollen of ondersteunende functies worden gecreëerd om de werkdruk te verlichten, dus het is waardevol om proactief naar deze kansen te zoeken en tijdig hulp te vragen als dat nodig is.

Hoe bereid je je voor op een fusie of overname?

Een fusie of overname kan voor jou als accountant of financiële specialist veel teweegbrengen, zowel professioneel als persoonlijk. Door je goed voor te bereiden, wordt de overgang soepeler en is het makkelijker om jezelf te positioneren en kansen te grijpen.

Blijf flexibel

Het begint allemaal met een open en flexibele mindset. Veranderingen zijn onvermijdelijk in zo’n proces, bijvoorbeeld door nieuwe werkmethodes, een andere bedrijfscultuur of een verschuiving in jouw verantwoordelijkheden. Wanneer je bereid bent om mee te bewegen en te leren, is zo’n situatie juist een kans om jezelf verder te ontwikkelen.

Daarnaast is het belangrijk om meer te begrijpen over wat de fusie of overname precies inhoudt. Wat verandert er bij jouw werkgever? Hoe ziet het nieuwe bedrijf eruit? Neem de tijd om hierover in gesprek te gaan. Vraag naar de visie, structuur en missie van de nieuwe organisatie. Dit helpt je niet alleen om een duidelijk beeld te krijgen, maar ook om jezelf voor te bereiden op wat jouw nieuwe plek binnen het geheel zal zijn.

Blijf je ontwikkelen

Ook je professionele vaardigheden spelen hierbij een rol. Dit is een mooi moment om kritisch te kijken naar waar je staat en wat je nog zou kunnen verbeteren. Denk na over de richting die het nieuwe bedrijf opgaat: is dit een kans om je te specialiseren in een bepaald vakgebied of heb je baat bij een bredere set vaardigheden? Soft skills zoals communicatie en samenwerking zijn bijvoorbeeld essentieel in tijden van verandering, net zoals technologische kennis.

Blijf netwerken

Tot slot: blijf verbonden, zowel binnen als buiten de organisatie. Het opbouwen van relaties met nieuwe collega’s gaat je helpen om de samenwerking soepel te laten verlopen. Tegelijkertijd verbreedt extern netwerken je horizon en helpt het je om je voor te bereiden op eventuele alternatieve carrièrepaden.

Of je nu nieuwe vaardigheden leert, waardevolle connecties legt of een frisse richting ontdekt, een fusie of overname kan een startpunt zijn voor iets bijzonders.

Heb jij te maken met veranderingen binnen jouw organisatie en past je huidige rol niet meer bij je? JouwFinanceVacature ondersteunt je graag in je zoektocht naar een nieuwe uitdaging. Neem telefonisch contact met ons op of ga naar onze website om vacatures te bekijken, je cv te uploaden of tips en tricks te lezen.