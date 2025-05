‘Overnamesom accountantskantoren tienmaal de ebitda’

De waarde van de recent in handen van private-equitypartijen gevallen Nederlandse takken van Grant Thornton en Baker Tilly komt volgens een schatting van het FD uit in de buurt van de € 200 miljoen.

Het dagblad sloeg aan het rekenen nadat eerst Baker Tilly (Inflexion) en recentelijk Grant Thornton (New Mountain) (deels) in handen vielen van private investeerders. De golf aan transacties begon met de entree van Waterland, die € 72,5 miljoen betaalde voor de aandelen van De Jong & Laan.

Minimaal tien keer de ebitda

In 2022 was zes- tot zevenmaal de ebitda (grofweg de brutowinst) voldoende, aldus het FD, maar nu is die factor al opgehoogd naar minimaal tien of elf. De rekenaar schat de ebitda van Baker Tilly over 2024 op € 18,4 miljoen, die van Grant Thornton op € 17,4 miljoen. Vermenigvuldigd met tien gaat de waarde van de aandelen dus richting de € 200 miljoen.