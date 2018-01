ABN AMRO start nieuwe fintech

ABN Amro begint een nieuwe start-up voor internationale betalingen en valutatransacties. Online platform Franx richt zich op de tienduizenden MKB-ondernemers in Nederland die internationaal zakendoen. Het bedrijf ondersteunt 26 valuta. In een online dashboard is live een totaaloverzicht te zien, waardoor internationaal betaalverkeer volgens Franx makkelijker en sneller kan verlopen.

Franx is de derde fintech die ABN Amro binnen een halfjaar tijd begint. In september vorig jaar kwam de bank al met online leenbedrijf New10 en in december volgde de digitale vermogensbeheerder Prospery.