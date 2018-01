Deloitte gaat in juridische managementconsultancy

Deloitte heeft aangekondigd dat het een wereldwijde dienst voor juridische managementondersteuning start, met een bezetting van ongeveer honderd professionals.

De nieuwe dienst heet Legal Management Consulting, en moet de juridische afdelingen van bedrijven gaan helpen bij het ‘navigeren van de snelle transformatie van de juridische sector’. Wereldwijd wil Deloitte Legal zegt meer dan honderd professionals inzetten voor deze nieuwe dienstverlening. Volgens Deloitte zorgt de toenemende complexiteit en druk vanuit bedrijven voor een onhoudbare situatie voor bestaande juridische afdelingen binnen bedrijven. Onlangs kondigde Deloitte ook al aan in het Verenigd Koninkrijk een eigen juridisch kantoor op te zetten. In Nederland is dezelfde trend te zien.