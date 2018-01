Kamermeerheid wil dat grote bedrijven OR informeren over loon aan de top

Vermoedelijk een Kamermeerderheid wil dat directies van grote bedrijven jaarlijks hun ondernemingsraden informeren over beloningsverschillen op de werkvloer. Daarover moeten de OR en het management vervolgens verplicht in gesprek. Ook de lonen aan de top van een bedrijf moeten daarbij aan de orde komen.

Dat staat in een wetsvoorstel van oud-minister Lodewijk Asscher (PvdA) van Sociale Zaken , dat woensdag in de Tweede Kamer werd overgenomen door diens opvolger, D66’er Wouter Koolmees. De verplichting zou moeten gelden voor ondernemingen met meer dan honderd werknemers. De regeringspartijen VVD en CDA staan kritisch tegenover het wetsvoorstel. Zij benadrukken dat een ondernemingsraad nu al de mogelijkheid heeft om het beloningsbeleid van een bedrijf aan de orde te stellen in hun overleg met de directie. Voor de linkse partijen gaat Koolmees’ wetsvoorstel nog niet ver genoeg. Zij willen instemmingsrecht voor ondernemingsraden over de beloning van ‘zakkenvullers die zichzelf topbestuurder noemen’, zoals SP-Kamerlid Bart van Kent het noemde. De Kamer stemt dinsdag over het wetsvoorstel.