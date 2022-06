Aanscherping beloningsregels financiële ondernemingen vanaf 1 januari 2023

Medewerkers van financiële ondernemingen met een vaste beloning die voor een deel uit aandelen bestaat, mogen die vanaf volgend jaar pas na vijf jaar verkopen. Financiële ondernemingen zijn ook verplicht om bij hun beloningsbeleid rekening te houden met hun maatschappelijke positie, door van tevoren stakeholders te betrekken bij beloningsvoorstellen en daarover verantwoording af te leggen.

Dit is de kern van de wet beloningen in de financiële sector dat door het vorige kabinet is ingediend en op 1 januari 2023 in werking zal treden. In de wet is ook bestendigd dat handelaren voor eigen rekening uitgezonderd zijn van het bonusplafond. Dit sluit aan bij nieuwe Europese regelgeving voor beleggingsondernemingen.

Het wetsvoorstel is bedoeld om perverse prikkels in beloningen weg te nemen, met het oog op het belang van de klant en de financiële stabiliteit.

Link naar de wet: