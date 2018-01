ABN AMRO stapt uit Payconiq

ABN AMRO ziet toch geen heil in de mobiele betaaldienst Payconiq, die betalen met de mobiele telefoon in winkels mogelijk maakt. De bank kondigt daarom aan uit de samenwerking met andere banken te stappen.

Payconiq

ABN AMRO trok sinds april 2016 op met ING, Rabobank, SNS, ASN en RegioBank bij de ontwikkeling van de betaaldienst voor Nederlandse consumenten en winkels. Payconiq laat gebruikers on- en offline aankopen eenvoudig afrekenen door het scannen van een QR-code. De dienst is in België en Luxemburg al langer operationeel. Inmiddels zijn in die landen ruim 45.000 winkeliers aangesloten. Ook in Duitsland is de uitrol begonnen. In Nederland kunnen sinds dinsdag 20.000 rekeninghouders van ING en Rabobank met de app experimenteren. De landelijke start volgt later dit jaar.

Tikkie

ABN AMRO ziet bij nader inzien meer in de onlangs gelanceerde betaalapp Tikkie. De bank kondigt aan de functionaliteit van Tikkie verder uit te gaan breiden.

Bron: ANP