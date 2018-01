ZZP Nederland wijst opvolger DBA af

Belangenorganisatie voor zelfstandigen ZZP Nederland heeft zich uitgesproken tegen de kabinetsplannen voor een opvolger van de Wet DBA. De voorgestelde maatregel, waarbij een opdrachtgeversverklaring wordt ingevoerd voor ZZP’ers, is volgens ZZP Nederland-voorman Maarten Post “ondoelmatig, onuitvoerbaar en niet handhaafbaar”. Stichting ZZP Nederland constateert ‘opnieuw een gebrek aan urgentie om zelfstandige ondernemers te bevrijden van werknemerswetgeving’.

Belemmering

De voorgenomen opdrachtgeversverklaring wordt nog steeds getoetst aan het arbeidsrecht dat bestemd is voor werkgevers en werknemers, stelt ZZP Nederland. De belangenvereniging verwacht daarom dat de voorgenomen nieuwe wetgeving opnieuw zal ontaarden in juridische haarkloverijen en rechtsonzekerheid bij zelfstandigen. “We moeten af van een model, waarin ondernemers moeten bewijzen geen werknemer te zijn en opdrachtgevers moeten aantonen dat ze geen werkgever zijn” zegt Post. “Deze omgekeerde wereld brengt een moderne arbeidsmarkt niet dichterbij en werkt uiterst belemmerend voor 90 % van de zelfstandige ondernemers.”

Alternatief

Als minister Koolmees klaagt dat er geen alternatieven voor zijn opdrachtgeversverklaring zijn aangedragen, dan is dat naar de mening van ZZP Nederland volstrekt onterecht. Het kan niet de bedoeling zijn om ondernemers voortdurend op te zadelen met werknemerswetgeving, stelt de organisatie. ‘Het alternatief moet echt worden gezocht in ondernemerswetgeving. Stichting ZZP Nederland pleit al jaren voor een eigen rechtspositie voor ondernemers.’ De in de regeringsverklaring genoemde ondernemersovereenkomst kan wat ZZP Nederland betreft dienen als wettelijke tegenhanger van de arbeidsovereenkomst. ‘De kenmerken van een overeenkomst tussen ondernemers worden opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Spoedige uitwerking van dit alternatief is geboden om rechtszekerheid te bieden aan opdrachtgevers en opdrachtnemers.’

Opdrachtgeversverklaring

Stichting ZZP Nederland werkt samen met gelijkgestemde organisaties aan een alternatief voor de opdrachtgeversverklaring dat volgens de belangenorganisatie is gebaseerd op ondernemerschap. “Wij hopen dat de betreffende bewindslieden ons ondernemersmodel serieus in overweging nemen, zodat zelfstandige ondernemers niet langer worden belemmerd door overheidsmaatregelen, maar ruim baan krijgen op de arbeidsmarkt”, zegt Maarten Post.