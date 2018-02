Dwangbevel na uitstel van betaling: fiscus moet kosten vergoeden

Als de Belastingdienst akkoord is met de strekking van een bezwaarschrift, moet zij dit bezwaarschrift gegrond verklaren en eventueel een kostenvergoeding toekennen. Een ambtshalve vermindering volstaat niet.

In een zaak voor Rechtbank Gelderland had een maatschap een bezwaarschrift ingediend tegen twee naheffingsaanslagen omzetbelasting. In afwachting van de uitspraak op bezwaar had zij verzocht om uitstel van betaling, en dat werd verleend.

Dwangbevel

Niettemin ontving de maatschap een dwangbevel. Toen het bedrijf bezwaar maakte, werden de kosten verminderd tot nihil en het bezwaar tegen de kosten niet-ontvankelijk verklaard. Naar het oordeel van de rechtbank is dit onjuist, omdat eiseres ten tijde van de indiening van het bezwaar daar belang bij had. Aangezien de vervolgingskosten inmiddels door de inspecteur al teruggebracht zijn tot nihil, volstaat de rechtbank met gegrondverklaring van het bezwaar en toekenning van een kostenvergoeding. Een beslissing over de vervolgingskosten is niet meer aan de orde.

Rechtbank verbaasd

Wel sprak de rechtbank verbazing uit over de gang van zaken. Niet alleen het uitstel van betaling was niet goed verwerkt, maar zelfs na gegrondverklaring van het bezwaar tegen de aanmaningskosten ging de Belastingdienst door met het ten uitvoer leggen van de belastingaanslagen. ‘Van een overheidsorgaan mag meer zorgvuldigheid worden verlangd’ aldus de rechtbank, die vond dat dit niet bijdraagt aan ‘het beeld van een zorgvuldige overheid.’