Regionale verschillen woningmarkt steeds groter

De gemiddelde verkoopprijs van een woning in Nederland is vorig jaar met €20.000 gestegen tot €263.000. Dat is de sterkste stijging deze eeuw, maar er bestaan grote regionale verschillen. En volgens S&P gaat de stijging nog jaren door.

In Delfzijl kost een gemiddelde woning €140.000, in Bloemendaal €776.000, blijkt uit cijfers van het CBS. Delfzijl heeft daarmee Pekela afgelost als gemeente met de laagste gemiddelde verkoopprijs. Delfzijl was de enige gemeente waar de prijs onder de €150.000 lag. Gemeenten die onder de 200.000 euro zitten, liggen vooral in Groningen, Friesland en Limburg. In Bloemendaal zijn de huizen al jaren gemiddeld het duurst. In Wassenaar, Laren N-H, Blaricum en Heemstede werd in 2017 ook gemiddeld meer dan een half miljoen euro betaald voor een woning.

S&P: stijging gaat door

Het Amerikaanse ratingbedrijf S&P deed een studie naar de de woningmarkt in Europa. Nederland zit volgens het onderzoeksbureau in een uitzonderlijke situatie. De economie groeit, de rente op hypotheken is laag en vertrouwen van de bevolking in de toekomst is groot. Dit lokt een grote vraag naar koopwoningen uit, terwijl de bouw van huizen door de crisis juist jaren stilgevallen is.