Bedrijven voortaan verplicht energiebesparende maatregelen te melden

Bedrijven moeten voortaan verplicht melden welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen. De Wet Milieubeheer schrijft al jaren voor dat bedrijven besparingsmaatregelen moeten nemen die ze in vijf jaar terugverdienen. Als ze niet alle maatregelen hebben getroffen die in de bedrijfstak zijn afgesproken, riskeren ze een boete van de Omgevingsdienst. De nieuwe verplichting zal voor honderdduizend bedrijven in het MKB gelden.

De uitvoering van de wet liep tot nu toe gebrekkig. Daarom komt er nu een informatieplicht. Dat staat in de Uitvoeringsagenda die oud-politicus Ed Nijpels namens de Sociaal Economische Raad naar het kabinet heeft gestuurd. Nijpels is voorzitter van de ‘borgingscommissie’ die toeziet op de uitvoering van het Energieakkoord, een in 2013 gesloten overeenkomst tussen bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties om te komen tot duurzamere energievoorziening.

Knelpunten

De commissie krijgt vanaf nu elk kwartaal een overzicht van de voortgang. Dat levert per project een actueel beeld van knelpunten op en welke partij actie moet ondernemen. Dit stelt Nijpels in staat, waar nodig, snel in overleg met de minister maatregelen te nemen om te zorgen dat partijen hun afspraken nakomen. Als overleg tot niets leidt, adviseert Nijpels de minister dwingend in te grijpen. Het ministerie van EZK maakt met gemeenten concrete prestatieafspraken over de uitvoering van deze maatregel. VNG en VNO-NCW zorgen voor een eenvoudig digitaal systeem waar bedrijven kunnen melden wat ze hebben gedaan om zich aan de wet te houden.

Versnelling

‘De urgentie van het klimaatvraagstuk vergt continuïteit en versnelling. Met een Klimaatakkoord wil het kabinet-Rutte III die continuïteit en versnelling realiseren. Naar verwachting starten de voorbereidingen van dat nieuwe akkoord voorjaar 2018. Het streven is te komen tot een breed maatschappelijk akkoord waarbij het Rijk een actieve inbreng verwacht van decentrale overheden, sociale partners en andere

maatschappelijke partijen binnen de Borgingscommissie’, schrijft Nijpels.

Achterstand inlopen

De informatieplicht is de belangrijkste maatregel om de achterstand op de doelen uit het Energieakkoord in te lopen, naast afspraken om extra energie te besparen en de productie van duurzame energie te versnellen. De Uitvoeringsagenda moet alle doelen van het Energieakkoord weer binnen bereik brengen, hoopt Nijpels en dan met name het doel om 100 petajoule extra energie te besparen per 2020.

‘Fundamentele doorbraak’

‘De informatieplicht, een omgekeerde bewijslast, is een fundamentele doorbraak in de uitvoering van de Wet Milieubeheer’, stelt Nijpels. ‘Dit is nodig omdat in voorgaande jaren de handhaving van de wet niet effectief was. Daardoor leverden eerdere afspraken over besparing te weinig op. Nu kunnen we echt meters maken.’