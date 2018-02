Nadere voorschriften niet-naleving wet- en regelgeving voor accountants

De NBA heeft drie consultaties lopen die te maken hebben met niet-naleving van wet- en regelgeving (NOCLAR) en de uitwerking op de Standaarden van de NV COS:

Ontwerp-Nadere voorschriften NOCLAR (NV NOCLAR);

Standaarden in de NV COS die worden aangepast als gevolg van de NV NOCLAR (exclusief Standaard 4410);

Standaard 4410 ‘Samenstellingsopdrachten’ en NBA-handreiking 1136 ‘Standaard 4410 inzake samenstellingsopdrachten’.

Nadere voorschriften

De beroepsorganisatie lanceerde eerder de slogan ‘Accountants kijken niet weg!’, als aftrap van de Nadere voorschriften NOCLAR, waarbij NOCLAR staat voor Non-Compliance with Laws and Regulations. In het Nederlands niks anders dan het niet-naleven van wet- en regelgeving. De nieuwe nadere voorschriften voor alle accountants geven aan wat er van hen verwacht wordt en hoe zij moeten handelen als regels niet worden nageleefd door de eigen organisatie of door een cliënt, of als er een gerede kans is dat ze niet worden nageleefd. Op het gebied van fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving verwacht de maatschappij een duidelijke rol van de accountant, aldus de NBA.

Aangepaste standaarden

De International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) heeft ISA 250, ‘Het in aanmerking nemen van wet- en regelgeving bij een controle van financiële overzichten’ aangepast om de IESBA Code of Ethics (die is uitgebreid met NOCLAR) en ISA 250 op elkaar aan te laten sluiten. Er zijn ook wijzigingen in andere Standaarden van de IAASB doorgevoerd uit consistentie-oogpunt (‘conforming amendments’) en om ervoor te zorgen dat deze Standaarden ook aansluiten op de IESBA Code. De herziene ISA 250 en de wijzigingen in andere Standaarden van de IAASB zijn vertaald en liggen nu voor ter consultatie. Deze zullen uiteindelijk worden opgenomen in de nieuwe versie van de NV COS.

Standaard 4410 en Handreiking 1136

Standaard 4410 en NBA-handreiking 1136 worden apart geconsulteerd. Dit omdat Standaard 4410 een belangrijke Standaard is voor accountants in de mkb-praktijk en er sprake is van meerdere wijzigingen. In zowel Standaard 4410 als NBA-handreiking 1136 zijn aanpassingen nodig door de beoogde inwerkingtreding van de NV NOCLAR. Daarnaast zijn gelijktijdig een aantal andere aanpassingen aangebracht.

Via de site van de NBA zijn vier stappenplannen te downloaden.