Toezichthouder VS schuift nieuwe auditstandaarden een jaar op

De PCAOB had de nieuwe standaarden vorig jaar mei aangekondigd, maar krijgt nu signalen uit de markt dat sommige accountantsorganisaties problemen hebben om die te implementeren voor de aanvankelijke deadline van december dit jaar. “Wij denken dat een extra jaar voldoende tijd is om de uitdagingen te overwinnen.” Er zijn geen plannen om de nieuwe regels aan te passen; kantoren die al eerder voorbereid zijn, mogen al voor de ingangsdatum volgens de nieuwe standaarden werken.

Accountants hadden al uitstel gevraagd

De grote accountantskantoren, verenigd in de Center of Audit Quality, hadden in juli al een verzoek om uitstel gedaan. Er was ook een verzoek om gefaseerde invoering toe te staan voor kantoren met minder dan 100 auditklanten, maar daar gaat de PCAOB niet op in. Accountants hadden eerder al laten weten het nut van de nieuwe standaarden, die veel kosten en werk met zich meebrengen, niet in te zien. Ze hebben het al druk met het voldoen aan andere regelgeving. Ook collega-toezichthouder SEC zou om uitstel van de nieuwe kwaliteitsstandaarden hebben gevraagd