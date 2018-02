‘Uitstel van winstneming mogelijk over cryptocurrency’

Fiscale winst over cryptocurrency is uit te stellen, melden de juristen Marnix Veldhuijzen en Wesley Boldewijn in het programma Tax Talks. Dit schrijft fiscale website Taxence. Als cryptocurrency fiscaal kwalificeert als ondernemingsvermogen, telt het voor de winstbelasting niet als geld. Dit biedt mogelijkheid tot winstuitstel, aldus de advocaten.

Volgens Veldhuijzen is cryptocurrency in handen van natuurlijke personen fiscaal te vergelijken met beleggen. De belastingplichtige zal zijn digitale munten dus in beginsel moeten opgeven in box 3. Maar een IB-ondernemer die in het kader van zijn onderneming bijvoorbeeld bitcoins ontvangt, kan cryptocurrency misschien wel aanmerken als ondernemingsvermogen.

Ondernemingsvermogen

Heeft de ondernemer een systeem waarmee hij meer (digitale) transacties met anderen kan doen, dan is dat reden te meer om aan te nemen dat de bitcoins ondernemingsvermogen zijn. De Belastingdienst erkent cryptocurrency echter niet als geld. Dit standpunt hoeft niet per se nadelig te zijn voor de ondernemer. Als cryptocurrency een algemeen bedrijfsmiddel is of tot de voorraad behoort, zal zij vallen onder de bijbehorende waarderingsregels. Dit betekent ook dat in beginsel uitstel van winstneming mogelijk is.