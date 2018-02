Tweede Kamer neemt nieuwe BTW-regels vouchers aan

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetswijziging waarmee Europese regels over het heffen van BTW over vouchers (cadeaubonnen e.d.) worden geïmplementeerd.

Onduidelijkheden

De nieuwe regels die door staatssecretaris Snel van Financiën werden voorgesteld moeten een einde maken aan een aantal onduidelijkheden met betrekking tot de BTW-heffing over de levering van goederen en diensten waarbij vouchers als tegenprestatie worden gebruikt. De BTW-heffing over vouchers kan onduidelijk zijn wanneer vouchers in het buitenland worden ingewisseld voor een product of dienst. Soms heft een land BTW bij aanschaf van de voucher, terwijl een ander land juist BTW heft bij inwisselen ervan. Dat kan leiden tot onbedoeld dubbele heffing of onterechte niet-heffing. De nieuwe EU-richtlijn, die vorig jaar is aangenomen, strijkt die plooien glad.

Het wetsvoorstel moet per 1 januari 2019 in werking treden.