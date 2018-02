Buurtzorg treft schikking met Belastingdienst

Zorgondernemer Jos De Blok van thuiszorgorganisatie Buurtzorg heeft twee weken geleden na jaren onderhandelen een schikking getroffen met de Belastingdienst, meldt NRC. De krant deed de afgelopen tijd onderzoek naar de kwestie. Onder strikte voorwaarden krijgt de stichting Buurtzorg 8 miljoen euro van de fiscus terug.

Vermenging

De kwestie draait om vermenging van publiek geld en privé-winst bij Buurtzorg, één van de grootste thuiszorgorganisaties in het land. Jarenlang werd premiegeld gebruikt voor betalingen aan privébedrijven van bestuursvoorzitter Jos de Blok. Die bekende zorgondernemer en voormalig verpleegkundige begon in 2006 met het thuiszorgconcept met een platte organisatie, waarna de afgelopen jaren een flinke groei volgde. De Blok heeft zich bij de door elkaar lopende publieke en private betalingen niet verrijkt of onzakelijke tarieven gehanteerd voor de diensten die werden geleverd, constateert NRC. De betalingen aan de ondernemer leidden wel tot vertrekkende toezichthouders bij Buurtzorg en een conflict met de Belastingdienst.

Onderzoek

De Belastingdienst stelde een onderzoek in dat was gericht op de hybride organisatiestructuur van Buurtzorg; met een zorgstichting, die is vrijgesteld van vennootschapsbelasting, en de privébedrijven van De Blok. Als gevolg van het onderzoek komt in 2016 een naheffing van 6,5 miljoen euro. Naar aanleiding daarvan is nu de schikking getroffen.