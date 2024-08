Coca-Cola krijgt miljardenrekening van fiscus

Coca-Cola moet aan de Amerikaanse fiscus een naheffing van zo’n 5,5 miljard euro betalen omdat tussen 2007 en 2009 te weinig is afgedragen over buitenlandse licentie-inkomsten.

De fiscus in de VS, daar IRS genaamd, startte in 2015 een onderzoek naar de aangiften van de frisdrankmoloch, die behalve het bekende colamerk ook namen als Fanta, Sprite en Chaudfontaine in huis heeft. Negen jaar later komt de IRS uit op een eindtotaal van 2,7 miljard dollar aan achterstallige belastingpenningen. Volgens Coca-Cola gaat dat bedrag inclusief rente oplopen tot 6 miljard dollar – omgerekend 5,5 miljard euro.

De colafabrikant zegt in beroep te gaan tegen de naheffing, al wordt de nota wel alvast betaald. Dat doet weinig pijn in de portemonnee, want Coca-Cola boekte alleen al in het tweede kwartaal van dit jaar 12,4 miljard dollar omzet en 2,6 miljard dollar winst.