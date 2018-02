Deelnemen aan de Exact Cloud Awards? Slim! Nomineer je kantoor nu!

Maar liefst 93% van de ondernemers is tevreden met zijn accountant of boekhouder. Vorig jaar was dit percentage nog 82%, het jaar daarvoor 69%. Het geheim? Veel kantoren zetten net dat stapje extra voor hun klanten. Jij ook? Schrijf je dan nu in voor de Exact Cloud Award en wie weet krijgt jouw kantoor de ultieme erkenning tijdens Exact Live.

Papieren bedrijfscoach

Voor de zesde keer organiseert Exact de Cloud Award. Dit is de verkiezing voor accountants- en administratiekantoren die innovatie en samenwerking met hun klanten naar grote hoogte stuwen. Kantoren kunnen zichzelf aanmelden door een vragenlijst in te vullen. Pas op: dit is niet zomaar een lijstje. Zie het als een papieren bedrijfscoach die je helpt om te kijken waar je op dit moment staat als het gaat om innovatie en samenwerking met je klanten. Meedoen op zich zorgt volgens deelnemers van vorige edities voor mooie inzichten.

Praktische workshop

De jury maakt een voorselectie uit de binnengekomen vragenlijsten en kiest de 15 kantoren die doorgaan naar de volgende ronde. Zij krijgen een praktische workshop over hoe je als kantoor meer aan marketing kunt doen.

Bekendheid

Dring jij door tot deze top 15? Dat resulteert in mooie bekendheid voor jouw kantoor tijdens de stemronde. Daarna volgt een top 6 die presenteert aan de jury. De winnaars worden bekend gemaakt tijdens Exact Live op woensdag 10 oktober 2018. Ieder kantoor kan meedoen, het is niet noodzakelijk om klant te zijn van Exact.

Wat brengt deelnamen aan de Cloud Award?

Dat kunnen deelnemers zelf het beste vertellen. Mark Maathuis van Centigo, (top 15 kantoor in 2017) “Wat het ons gebracht heeft is in ieder geval goede PR wat zich vertaalt in een verhoogde prospectstroom.” Corlin van Oeveren van Top 6 kantoor Van Oeveren Accountants stelt dat de deelname heeft gezorgd voor een extreme toename in online zichtbaarheid via Twitter, LinkedIn. “We hebben als klein kantoor in een moeilijke markt toch nieuw personeel weten te vinden en zoeken inmiddels alweer.”

Gerd van ‘t Hul (Van ’t Hul adviseurs – fiscalisten – accountants) Top 6 kantoor: “De deelname heeft ons veel lokale publiciteit gebracht, het heeft ons gedwongen meer over marketing na te denken en heeft ons de kans gegeven onze ideeën te pitchen en verder uit te werken.”

Nomineer je kantoor nu

Je leest het: deelnemen aan de Cloud Award is nuttig voor je kantoor en je klanten. Met de deelname zet je net dat stapje extra voor je klanten. Nomineer je kantoor nu. Aanmelden is gratis en kan t/m 30 maart 2018.

Nomineer je kantoor voor de Cloud Award via deze link