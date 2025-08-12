Waarom real-time inzicht zorgt voor groei én grip

Ondernemen anno 2025 draait om wendbaarheid, verantwoorde groei en slimme keuzes. Maar om écht vooruit te komen, moet je op elk moment weten waar je staat. Volgens Geert Dreschler, oprichter van MKB Accountants, is real-time inzicht dé sleutel. “Veel ondernemers weten niet wat hun winst van afgelopen maand is,” zegt hij. “En dat is gevaarlijk. Zonder actuele cijfers stuur je blind.”

“Weet jij wat je winst van afgelopen maand is?”

Volgens Dreschler is dit dé ultieme vraag voor elke ondernemer. Het antwoord zegt meestal genoeg: “Veel ondernemers hebben hier geen idee van.” Dit klinkt onschuldig, maar niets is minder waar. Ondernemen zonder actueel inzicht is als geblinddoekt over straat lopen.

Je onderneming succesvol sturen zónder actuele financiële inzichten? Door stijgende inkoopprijzen, veranderende regelgeving en economische onzekerheden kan de situatie van maand tot maand verschillen. Dát maakt real-time inzicht zo belangrijk.

Realiteit anno 2025

Twintig jaar geleden was het eerder normaal om elk kwartaal een map of schoenendoos vol bonnen naar je accountant te brengen. Tegenwoordig gaat dat een stuk anders. Dankzij technologie zijn cijfers allang niet meer iets wat je na afloop van een kwartaal ‘bij elkaar rekent’. Alles is volledig real-time, waardoor je niet meer achter de feiten aanloopt.

Bij Geert en zijn team draait alles om eenvoud, snelheid en samenwerking. Dat lukt hen dankzij de sterk geautomatiseerde boekhoudsoftware. Geert vat het perfect samen: “Waar ondernemers vroeger stuurden op hun banksaldo, maken we nu real-time inzichten beschikbaar, waarmee zij vandaag de juiste beslissingen voor morgen kunnen nemen.”

Van real-time inzicht naar advies

Een accountant is allang niet meer enkel verwerker van cijfers. Ondernemers willen inzicht én advies, en dat vraagt om professionals die strategisch kunnen meedenken.

“Onze relatie met klanten is een samenwerking,” zegt Geert Dreschler. “Laagdrempelig en actief. Dankzij Yuki bespreken we transacties direct via de chat. Dat versnelt het proces en versterkt het vertrouwen. We zijn geen adviseur op afstand, maar een betrokken collega.”

Steeds meer accountants kiezen daarom voor een technologiegedreven aanpak. En volgens Dreschler moeten ze hun klanten daarin meenemen, want laten we eerlijk zijn, mappen vol bonnetjes zijn écht verleden tijd.

Voordelen voor ondernemers én accountants

Real-time inzicht maakt het verschil. Geert Dreschler vertelt over een bouwondernemer die tijdig kon ingrijpen bij dalende marges – voordat het echt pijn deed. “Het draait om snelheid. Wacht je een half jaar, dan kan het al te laat zijn.”

Ook de groei van een ICT-bedrijf laat zien wat technologie kan doen. Dankzij inzichtelijke data groeide het naar tientallen medewerkers en werd het succesvol verkocht. “Real-time cijfers vormen niet alleen de basis voor groei,” zegt Dreschler, “ze maken je bedrijf ook interessant voor investeerders.”

Waarom Yuki accountancy écht verandert

Yuki biedt een platform dat niet alleen helpt met praktische boekhoudprocessen, maar vooral met het bouwen van een gezamenlijke visie. “Het is geen zwaar systeem dat als een administratieve klus voelt,” zegt Dreschler, “maar een samenwerkingstool waarmee zowel ondernemer als accountant de cijfers tot leven brengt.”

Met functies zoals automatische bankkoppelingen en de Automatiseringsmonitor wordt administratief werk geminimaliseerd. De unieke kracht van Yuki zit in het transformeren van samenwerken tot een continu proces, waarbij accountants proactief advies kunnen geven dankzij directe toegang tot real-time cijfers.

De toekomst van accountancy is innovatie

Accountantskantoren die toekomstbestendig willen zijn, moeten technologie zien als een kans, niet als een bedreiging. De verwachtingen van ondernemers veranderen snel. “Ik wil wél voorin het peloton blijven,” lacht Dreschler. “En dat kan alleen als je inzet op innovatie. Geautomatiseerde boekhoudsoftware helpt ons om dat niet alleen te doen, maar ook de nieuwste technologische ontwikkelingen te laten zien.”