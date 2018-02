Enquête over waarde assurance voor MKB

De Europese Federatie van accountants voor het MKB (EFAA) heeft via de NBA een enquête uitgezet over de waarde van assurance voor het MKB.

De federati wil met de enquête nagaan wat de voordelen zijn die het MKB ervaart bij een controle. Als controle niet verplicht is, is EFAA op zoek naar de motivatie om vrijwillig een controle uit te laten voeren of om op zoek te gaan naar alternatieven voor een controle. Hiermee wil EFAA een beter inzicht krijgen in de gewenste ondersteuning van het MKB door accountants. De enquête kan tot en met 31 maart ingevuld worden.

De NBA vraagt MKB-accountants hun cliënten attent te maken op de enquête en hun te verzoeken om hem in te vullen. Dat kost circa drie minuten. De enquête kan via deze link worden ingevuld.