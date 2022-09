Wat zijn uw ervaringen met PSD2?

MKB-accountants worden uitgenodigd een enquête in te vullen over hun ervaringen met de Europese PSD2-richtlijn. Daarbij gaat het specifiek over de toegang tot bankgegevens van klanten. Invullen kan tot en met maandag 5 september.

De Europese Commissie evalueert op dit moment de Payment Services Directive II (PSD2), die sinds januari 2018 van kracht is. De richtlijn maakt innovaties op het gebied van betalingsdiensten mogelijk. Zo kunnen houders van een betaalrekening ook andere dienstverleners dan de eigen bank toegang geven tot de betaalrekeningen. Een rekeninghouder beslist zelf of hij hiervoor toestemming geeft. De Europese Commissie overweegt de richtlijn te moderniseren en zoekt daarvoor informatie over ontwikkelingen op de betaalmarkt, de behoeften van betalingsgebruikers en de noodzaak van wijzigingen.

Enquête

EFAA, de Europese koepel van mkb-accountants, wil weten wat de ervaringen zijn met de PSD2-richtlijn. De enquête moet inzicht geven in ervaringen met digitale transitie bij financieel beheer en op mogelijke problemen waarmee accountantskantoren en hun mkb-klanten worden geconfronteerd, op weg naar digitalisering.

Het invullen van de vragenlijst, beheerd door Opinion Research, duurt vijf tot tien minuten. De vragenlijst is beschikbaar in het Nederlands. Alle verzamelde data wordt anoniem verwerkt.

Invullen van de vragenlijst kan nog tot en met 5 september 2022.