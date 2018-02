‘Onderzoek naar rulings rammelt’

Het onderzoek dat staatssecretaris van Financiën Snel heeft laten doen naar de belastingdeals met multinationals deugt niet, vindt Tweede Kamerlid Bart Snels (GroenLinks). Zo blijft onduidelijk welke fouten er zijn gemaakt en om welke bedragen en bedrijven het gaat. “De hele waarheid moet boven tafel.”

Snels is niet tevreden met het resultaat: “Het is onbekend hoeveel inhoudelijke fouten er precies zijn gemaakt, we weten niet om welke bedrijven het gaat en ook niet om hoeveel geld. De Nederlandse belastingbetaler heeft recht op transparantie, want keer op keer blijken de rulings niet te kloppen. Het is oneerlijk dat gewone mensen meer belasting betalen dan grote bedrijven en daarom moet de hele waarheid boven tafel.”

Een knelpunt is dat alleen de 72 belastingdeals waarbij procedurele fouten zijn gemaakt, zijn getoetst op de inhoud. “Hieruit bleek dat 7% van de onderzochte belastingdeals inhoudelijk niet juist is. In totaal gaat het echter om meer dan 4.000 belastingdeals. Er blijkt niet gekeken te zijn naar inhoud van de deals die procedureel wel kloppen. Het is goed mogelijk dat deals die volgens de regels gesloten zijn, inhoudelijk nog steeds niet kloppen. Het onderzoek zegt dus weinig over het totaal aantal fouten bij belastingsdeals.”

GroenLinks wil een debat met de staatssecretaris. Snels: “De deals zijn niet transparant, maar het onderzoek is dat ook niet.”