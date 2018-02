Wolters Kluwer, leverancier van vakinformatie en data-analyses aan accountants, fiscalisten, juristen en zorgverleners, heeft een goed jaar achter de rug en rekent op een verdere groei van de winst.

Vooral in de accountancy en zorg doet de uitgever het goed, met een winstgroei van 6%. De juridische tak bleef in vergelijking met deze divisies vorig jaar opnieuw achter. In vergelijking met eerdere jaren presteerde dit onderdeel echter beter.