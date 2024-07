Wolters Kluwer neemt accountancyportefeuille Belgische fintech over

Wolters Kluwer Tax & Accounting neemt van het Belgische fintechbedrijf Isabel Group de portefeuille met boekhoudoplossingen over.

Die portefeuille omvat de cloudgebaseerde financiële workflow- en gegevensuitwisselingsoplossingen CodaBox, ClearFacts, Clearnox, Zoomit en Flowin. Wolters Kluwer betaalt 325 miljoen euro aan de Belgen. De overgenomen activiteiten zijn erop gericht naadloze en veilige overdracht van bankafschriften, facturen en andere relevante gegevens mogelijk te maken. Er maken ruim 8.000 accountants en 380.000 mkb-bedrijven gebruik van.

End to end

Volgens Wolters Kluwer maakt de overname een ‘end-to-end-dekking’ mogelijk van de workflow van accountants, van pre-accounting tot post-accounting. Met de overname is meer dan 130 fte aan medewerkers gemoeid en een bruto-omzet van 34 miljoen euro. ‘Ongeveer 90% van de inkomsten is terugkerend van aard en het merendeel is afkomstig uit de Benelux en Frankrijk.’ De transactie woret naar verwachting nog dit jaar afgerond.