Forum Fiscaal Dienstverleners stuk veiliger

De beveiliging en de gebruikersservices van het Forum Fiscaal Dienstverleners (FFD) van de Belastingdienst zijn op aandringen van de becon-organisaties (administratiekantoren en fiscaal dienstverleners) verbeterd.

‘De afgelopen jaren heeft het Forum Fiscaal Dienstverleners (FFD) zich enorm ontwikkeld. We kunnen inmiddels constateren dat het FFD een waardevol kanaal is in de communicatie van de Belastingdienst’, aldus SRA. Met een becon-nummer kunnen houders ook gebruik maken van de Helpdesk Intermediairs en van de uitstelregeling voor belastingconsulenten.

Snel nieuws

Het FFD biedt de Belastingdienst de mogelijkheid tot het snel brengen van nieuws, waaronder ook verstoringen. Via de reguliere website van de Belastingdienst duurt het vaak te lang voor nieuwsberichten online zijn, terwijl via het FFD een nieuwsartikel binnen een paar minuten te lezen is. Een goed alternatief kortom voor wie als becon-partij snel op de hoogte moet zijn. De becon-organisaties hebben vanaf de start van FFD steeds aangegeven dat zij de werkwijze van het forum niet konden steunen. De beveiliging van FFD liet naar hun idee zeer te wensen over.