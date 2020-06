Kamervragen over malafide belastingadviseurs

Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) wil van staatssecretaris Vijlbrief van Financiën weten of het klopt dat de Belastingdienst in 2016 en 2017 150 belastingadviseurs in beeld had die verkeerde aangiften indienden of zich bedienden van malafide praktijken. Nijboer heeft enige tijd geleden Kamervragen gesteld over malafide belastingadviseurs naar aanleiding van een uitzending van TV-programma Kassa over het onderwerp.

Vragen

PvdA’er Nijboer vraagt zich verder onder andere af of het klopt dat er 11.000 slachtoffers bekend zijn, hoeveel belastingadviseurs de fiscus op dit moment in beeld heeft die mensen in de problemen brengen door verkeerde aangiften en of Vijlbrief bereid is om onderzoek te doen naar de omvang van het probleem. Ook wil Nijboer weten hoe het tuchtrecht voor belastingadviseurs versterkt kan worden – in het bijzonder voor belastingadviseurs die niet zijn aangesloten bij een beroepsorganisatie – en of de staatssecretaris bereid is een verplicht tuchtrecht in te voeren. Nijboer ziet een mogelijke oplossing in het verscherpen van eisen met betrekking tot het kennisniveau van belastingadviseurs: ‘Hoe kan ervoor gezorgd worden dat belastingadviseurs een bepaald kennisniveau hebben? Bent u bereid hieraan eisen te stellen, bijvoorbeeld aan het aanvragen en behoud van een beconnummer? Bent u bereid alsnog een VOG te verlangen voor het verstrekken van een beconnummer?’

Kassa

In de uitzending van Kassa komen slachtoffers van belastingadviseurs aan het woord die bijvoorbeeld geheel ten onrechte een flink aantal aftrekposten opvoerde bij de aangifte van hun klant. Het programma adviseert dan ook om te kiezen voor iemand die is aangesloten bij Register Belastingadviseurs of de Nederlandse Orde van Belasting- en Administratiedeskundigen als je met een nieuwe adviseur in zee gaat. ‘Geef nooit je DigiD-code uit handen aan een adviseur om identiteitsfraude en oplichting te voorkomen. Je adviseur kan via DigiD machtigen van de Belastingdienst op een veilige manier je aangifte verzorgen. Het advies luidt daarnaast om altijd te vragen om een afschrift van wat feitelijk wordt ingestuurd en goed te kijken naar de aftrekposten en of je die wel herkent.’

