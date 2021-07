Belastingadviseurs willen misstanden aanpakken door strengere eisen aan beconnummer 

Het Register Belastingadviseurs (RB) en haar leden zijn voor meer wettelijke regulering om zo misstanden in de beroepsgroep te bestrijden. Het RB stelt voor om verdere regulering op te pakken via het beconnummer (belastingconsulentennummer). De leden stemden onlangs in met een voorstel van de belangenorganisatie om regie te nemen rond de wettelijke regulering van het beroep. Bijna 83% van de aanwezige leden op de recente ledenvergadering vindt dat een goed idee. 7% van de leden was tegen en 10% onthield zich van stemming.

Oproep staatssecretaris

Staatssecretaris Vijlbrief deed op 13 oktober 2020, in reactie op vragen van Tweede Kamerlid Nijboer, een oproep aan de sector te komen met initiatieven om misstanden in de beroepsgroep te bestrijden. Die misstanden hangen deels samen met het feit dat belastingadviseur een niet-wettelijk gereguleerd beroep is, dat door iedereen uitgeoefend mag worden. De RB-adviseur is een professional, die kwaliteit levert, vakkennis actueel houdt, integer en toetsbaar is. Dat geldt lang niet voor alle belastingadviseurs en een deel van hen beïnvloedt, door malafide of andere niet-ethische praktijken, het imago van de sector in negatieve zin. Ook duperen zij daarmee particulieren, bedrijven en de Nederlandse schatkist. Daarnaast is het thema transparantie in de afgelopen jaren in toenemende mate plek gaan innemen in het maatschappelijk-politieke debat. Ook de RB-belastingadviseurs zien het belang van accountability, van het verantwoordelijkheid nemen voor de uitoefening van het beroep.

Deze omstandigheden hebben de RB-adviseurs gebracht tot een idee voor wettelijke regulering, waarmee de betrouwbare belastingadviseur voor overheid en markt herkenbaar wordt. Daarmee haken ze in op het door staatssecretaris Vijlbrief (Ministerie van Financiën) aangekondigde onderzoek om te bekijken of het bestaande instrumentarium voor toezicht en controle toereikend is en voldoende wordt ingezet.

RB-voorstel

Het RB stelt voor om verdere regulering op te pakken via het beconnummer (belastingconsulentennummer). Concreet beveelt de beroepsorganisatie de volgende punten aan:

verstrek beconnummers niet meer aan organisaties maar aan individuen

stel kwaliteits- en integriteitseisen aan het verkrijgen van een beconnummer

toets deze eisen periodiek; het beconnummer is opzegbaar als een belastingadviseur niet (meer) aan de eisen voldoet

regel privaat toezicht op het verkrijgen en behouden van het beconnummer, bijvoorbeeld via een onafhankelijke stichting waarin de beroepsverenigingen en de Belastingdienst vertegenwoordigd zijn.

Het voordeel is dat deze constructie relatief snel gerealiseerd kan worden en dat de jarenlange ervaring van de bestaande beroepsorganisaties met het stellen van kwaliteits- en integriteitseisen aan hun leden wordt benut. Bovendien is er geen nieuwe autoriteit of het inwerken van een bestaande toezichthouder nodig.

Position paper RB