Minister zwicht voor parlementaire kritiek op bonus flitshandelaren

Minister van Financiën Wopke Hoekstra gaat geen wetswijziging doorvoeren om flitshandelaren definitief te vrijwaren van een bonusplafond. Hij schrijft dat in een brief aan de Kamer, als reactie op een motie van de coalitiepartijen (D66, CDA en ChristenUnie) die hem opriepen om daarvan af te zien.

De bewindsman zwicht daarmee voor druk uit de Tweede Kamer. Hoekstra vindt nog steeds dat het ‘juridisch de meest zuivere aanpak’ is om met aanpassing van de wet zowel de toezichthouders als de betrokken handelaren duidelijkheid te bieden over hun status. Maar hij besloot, overeenkomstig de wens van de Kamer, het voorstel in te trekken in afwachting van verder overleg over aanpassing van de Europese regels.

Beleidswijziging

Hoekstra liet weten dat zijn voorstel niet bedoeld was om de bonuswetgeving te versoepelen. ‘Door een beleidswijziging van De Nederlandsche Bank (DNB) naar aanleiding van een onderzoek van de Europese Banken Autoriteit (EBA) worden handelaren voor eigen rekening niet meer als “plaatselijke onderneming” aangemerkt. Hierdoor sluit de letterlijke tekst van de wettelijke uitzondering op het bonusplafond voor deze handelaren voor eigen rekening niet meer aan bij de praktijk’, schrijft hij. Deze groep ondernemingen die de uitzondering kan toepassen is volgens hem ‘nog steeds hetzelfde en in lijn met de argumentatie voor de wettelijke uitzondering, zoals deze met ruime meerderheid door uw Kamer is aangenomen en in februari 2015 van kracht is geworden.’

Gedogen

De Autoriteit Financiële Markten heeft al gezegd de ongelimiteerde bonussen voor flitshandelaren te zullen gedogen in afwachting van een definitieve regeling. Die is vervat in een EU-verordening, waarin de handelaren vrijgesteld blijven.