Europees bedrijfleven ziet niks in belasting internetbedrijven

Het Europees bedrijfsleven ziet geen heil in de plannen van de Europese Commissie om een extra belasting voor internetbedrijven in te voeren. De EU moet streven naar een internationaal akkoord en niet haar eigen weg bewandelen, vindt voorzitter Emma Marcegaglia van het werkgeversverbond Business Europe, volgens het FD.

Eurocommissaris Pierre Moscovici (belastingzaken, foto) is van plan internetbedrijven extra belasten, omdat zij te weinig belasting afdragen. In de toekomst wil hij dat deze ondernemingen ook winstbelasting gaan betalen als zij ergens digitaal aanwezig zijn. Nu kunnen zij nog schuilen in landen met een lage belastingdruk, zoals Ierland en Luxemburg. Omdat dit niet snel te realiseren is, moet er een tijdelijke oplossing in de vorm van een omzetbelasting. Het FD schrijft dat het naar verluidt gaat het om een belasting van 3% op digitale activiteiten die waarde creëren, zoals data van gebruikers en diensten die gebruikers aan elkaar koppelen.