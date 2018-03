‘EU blij met Nederlandse aanpak belastingontwijking’

De Europese Commissie en economisch samenwerkingsverband Oeso zijn tevreden met de stappen die Nederland zet om belastingontwijking door bedrijven tegen te gaan. Dat stelt staatssecretaris Snel (Financiën) in antwoord op Kamervragen.

Kamerlid Lodders (VVD) had vragen gesteld over het bericht dat de Europese Commissie zich op een persconferentie bij monde van commissaris Moscovici kritisch had uitgelaten over het Nederlandse fiscale beleid. “In sommige van deze uitspraken stelde de heer Moscovici inderdaad dat zeven landen agressieve belastingplanningmogelijk zouden maken.” Snel zegt dat niet in een persoonlijk gesprek te hebben vernomen. “Wel hebben wij tijdens dat gesprek gesproken over de aanpak van belastingontduiking en belastingontwijking door Nederland.”

Ons land wordt in elk geval niet op een zwarte lijst gezet, aldus Snel. “Nederland hoort ook niet thuis op een dergelijke EU-lijst, omdat Nederland ruimschoots voldoet aan alle EU-standaarden in het kader van de EU-lijst.”

Oneigenlijk gebruik tegengaan

Lodders wilde ook dat Snel afstand zou nemen van de suggestie dat Nederland een belastingparadijs is. De staatssecretaris somt in zijn antwoord een aantal maatregelen op om belastingontwijking aan te pakken. “De Europese richtlijnen tegen belastingontwijking worden de komende tijd in nationale wetgeving omgezet. Daarnaast treft het kabinet nationaal maatregelen ter bevordering van transparantie en worden bronbelastingen op dividend, rente en royalty’s naar zogenoemde landen met een laag winstbelastingtarief en in misbruiksituaties geïntroduceerd. Ook wil dit kabinet – onder meer via het zogenoemde Multilateraal Verdrag – antimisbruikbepalingen in verdragen opnemen om te voorkomen dat het (uitgebreide) Nederlandse verdragennetwerk oneigenlijk wordt gebruikt. Het mag duidelijk zijn dat al deze inspanningen en de tastbare resultaten die we al hebben geboekt geen enkele grond bieden om Nederland als belastingparadijs te kwalificeren en dat het beeld dat Nederland zou meehelpen aan agressieve belastingplanning, laat staan aan belastingontduiking, niet terecht is.”

‘Goed op weg’

Volgens Snel was Eurocommissaris Moscovici content met de uitleg over het Nederlandse fiscale beleid. “In de landenrapporten erkent de Commissie ook dat Nederland goed op weg is met de aanpak van belastingontduiking en belastingontwijking.” De Oeso noemt het Nederlandse beleid volgens Snel “echt een fundamentele wijziging ten opzichte van het verleden.”

APA’s

Kamerlid Leijten (SP) had Snel ook vragen gesteld. Ze wilde onder meer weten of Nederland als enige EU-lidstaat geen openheid geeft over het aantal belastingafspraken (APA’s) met bedrijven. Snel antwoordt dat er vorig jaar 132 van zulke afspraken zijn gemaakt, tegen 191 in 2016. Van 2013 tot en met 2015 lag het aantal afspraken jaarlijks boven de 200. “De Belastingdienst houdt niet centraal bij hoeveel lopende APA’s er zijn per einde van enig jaar. De gemiddelde looptijd van een APA is 4 tot 5 jaar. Het kan echter zijn dat een APA eerder eindigt bijvoorbeeld omdat de aan de APA ten grondslag liggende feiten en omstandigheden zijn gewijzigd.” Snel vindt niet dat Nederland zijn afspraken niet nakomt over het delen van het aantal APA’s.

Geen informatie over CFA-rulings

Leijten wilde ook weten hoeveel rulings er zijn afgegeven met als basis of onderdeel

de concernfinanciering-constructie (CFA). Die rulings zijn eind 2016 verlopen, aldus Snel. “Er was geen aanleiding om de Europese Commissie te informeren omdat er immers geen sprake

was van voortzetting van het oude CFA-regime. Ten opzichte van het CFA-regime was namelijk een andere situatie ontstaan. Het op verzoek verstrekken van zekerheid vooraf betrof de reguliere uitvoering van wet- en regelgeving met name op het gebied van verrekenprijzen en de deelnemingsvrijstelling. Dat betekent dat er geen sprake was van een ‘voordeel’ waarover

afstemming met de Europese Commissie was geboden.”