Notariskantoor berispt om fiscale schijnconstructie

Het notariaat van Ploum Lodder Princen had in 2015 niet mogen meewerken aan een dubieuze vastgoeddeal in het voordeel van een bedrijf in Ecuador. De Kamer voor het Notariaat ‘s-Hertogenbosch heeft notaris Stan Commissaris en een voormalig kandidaat-notaris van het kantoor hiervoor vorige week berispt, schrijft platform Advocatie.nl op basis van een nog niet gepubliceerde uitspraak die het in handen zegt te hebben.

De betrokkenheid van Ploum bij deze transactie werd in 2016 bekend via de Panama Papers.De naam van het Rotterdamse advocaten- en notariskantoor (sinds februari dit jaar kortweg Ploum) dook in het voorjaar van 2016 op in berichtgeving over de Panama Papers, de grote verzameling vertrouwelijke documenten van juridisch dienstverlener Mossack Fonseca uit Panama die naar de internationale pers lekte. Over de rol van Ploumen daarin is eerder bericht door het FD en Trouw.

‘Promise to buy agreement’

In een persbericht zei Ploum later ‘zich op geen enkele wijze te herkennen in de beschuldigingen die in de publiciteit naar voren komen’. Het BFT constateert echter dat de berispte notaris en kandidaat-notaris in 2015 steken lieten vallen. Documenten die zij kregen ter voorbereiding van de deal van het Amsterdamse trustkantoor Infintax, bevatten een structuur voor een ‘promise to buy agreement’ tussen een door Infintax opgerichte BV en een vastgoedbedrijf in Ecuador. De geldstromen voor een te kopen kantoorpand moesten via een Nederlandse BV en een bankrekening in Slowakije lopen.

Schijnconstructie

De kandidaat-notaris had kunnen weten dat het nadrukkelijk niet de bedoeling was om de promise to buy-afspraak volledig na te komen, zodat het vastgoed in handen blijft van de verkoper in Ecuador. Het aan deze verkoper gestorte geld werd afgeschreven als verlies. Bijna $2 miljoen vloeide naar een Nederlandse BV en werd via een rekening in Slowakije alsnog weggesluisd naar Ecuador. Desondanks passeerde de notaris de door de kandidaat-notaris voorbereide akte. Een stroman-schijnconstructie, aldus het BFT in zijn tuchtklacht. Alle alarmbellen hadden af moeten gaan bij de ervaren kandidaat-notaris.