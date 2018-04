Zeker vier op de tien Nederlanders hebben moeite om hun financiële administratie op orde te houden. Dat concludeert budgetinstituut Nibud uit een onderzoek onder ruim 1.000 consumenten. De digitalisering van het berichtenverkeer speelt daarin een grote rol, aldus het Nibud.

Rekeningen komen op veel verschillende manieren binnen: via de post, via e-mail, via een Mijn-omgeving of via automatische incasso. De 40% Nederlanders met gebrekkig overzicht blijken vaker betalingsachterstanden te hebben en vaker rood te staan dan mensen die hun administratie volledig op orde hebben.

Er zijn volgens het Nibud twee risicogroepen: 18 tot 35-jarigen, die 34% uitmaken van alle Nederlanders van 18 tot 64 jaar, en de ‘niet-digitaal vaardigen’. Die kwalificatie geldt voor 20% van de volwassenen. Om meer structuur in het huishoudboekje aan te brengen, heeft Nibud de e-mailcoaching ‘Bewaar’ ontwikkeld. Daarmee leren consumenten een systeem te maken voor hun administratie.

Automatische incasso

De automatische incasso zorgt er vaak voor dat mensen vergeten dat ze een abonnement hebben gesloten. Dat is bij 44% het geval. De veelheid aan automatische incasso’s brengt 30% van de Nederlanders in de problemen: daardoor kunnen zij andere rekeningen niet betalen. Volgens Nibud verdwijnen abonnementen uit beeld doordat nog maar weinig communicatie via de papieren post verloopt. Zo zegt drie op de tien mensen bijna alle rekeningen digitaal te ontvangen. Bij 11% vallen alle rekeningen nog op de deurmat. Belangrijke berichten worden per e-mail in 26% van de gevallen over het hoofd gezien. Per post is dat 15%. Meer dan de helft van de consumenten (56%) is nog altijd sneller geneigd om een envelop te openen dan in te loggen op een Mijn-omgeving.

Doordat berichten via verschillende media binnenkomen, is de administratie vaak ook verspreid: 77% bewaart belangrijke documenten op verschillende plekken, zowel op papier, in de mailbox of in een map op de computer.

Jongeren minder vaardig

Volgens Nibud ontbreekt het vooral bij 35-minners aan administratieve vaardigheden. “Het ontbreekt hun vooral aan een vast en eenduidig systeem waarmee zij op een geordende manier overzicht kunnen houden over hun financiële administratie. Ook zien zij vaker belangrijke documenten in de e-mail over het hoofd en vergeten vaker welke abonnementen er nog lopen.” Bijna de helft van deze groep weet de administratie bij te houden. Bij de 35-plussers slaagt 63% daarin.

Ouders zouden hun kinderen moeten leren om een administratie op te zetten en bij te houden, oppert het Nibud. Scholen zouden daar ook meer aandacht aan kunnen besteden.

Ook jongeren hebben moeite met digitalisering

Het budgetinstituut denkt dat zeker een op de vijf Nederlanders moeite heeft met de digitalisering van de administratie. “Deze groep betaalt beduidend vaker rekeningen te laat, heeft vaker een rommelige administratie en komt minder op mijn-omgevingen zoals die van de zorgverzekeraar of zoals mijnoverheid.nl.” Van de 50-plussers zegt 22% moeite te hebben met digitalisering, maar ook jongeren gaat het niet altijd makkelijk af: bij de 35-minners zegt 16% er moeite mee te hebben. Het Nibud vindt dat bedrijven en organisaties belangrijke informatie ook altijd kosteloos per brievenpost moeten versturen, als consumenten daarom vragen. “En dit zou zo eenvoudig mogelijk te regelen moeten zijn; een telefoontje zou moeten volstaan.” Bedrijven moeten ook vaker berichten sturen over abonnementen en berichten die klaarstaan in de Mijn-omgeving.

Consumenten kunnen het beste dagelijks e-mail en brievenpost bekijken, wekelijks de administratie bijwerken en rekeningen betalen en maandelijks de financiële administratie bespreken met de eventuele partner, tipt Nibud. Dat wijst ook op de mogelijkheid een apart e-mailadres voor de administratie aan te maken.