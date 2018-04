Kantoor EY Arnhem verhuist naar Kleefse Waard

Het kantoor van EY in Arnhem gaat verhuizen naar Industriepark Kleefse Waard (IPKW). IPKW is het voormalige fabrieksterrein van Akzo Nobel, waar meerdere innovatieve bedrijven in de Cleantech industrie zijn gevestigd.

Op dit terrein zijn duurzame en circulaire toepassingen volop in ontwikkeling. De verhuizing zal eind 2018 plaatsvinden. Voor deze locatie is gekozen om EY medewerkers een innovatieve en duurzame werkplek te bieden.

Partner

Peter Koolstra, kantoorvoorzitter van het EY kantoor in Arnhem: ‘We zijn blij met deze unieke werkplek, die dicht op de samenleving en business community staat. Wij willen zelfstandig én samen met gelijkgezinde bedrijven en personen een beter werkende wereld creëren. Wij doen dit door onze kennis en expertise op het gebied van innovatie en duurzaamheid te delen met andere partijen op het industrieterrein en onze klanten in de regio. Wij breiden onze samenwerkingen uit met o.a. startups en zijn inmiddels partner van het Clean Mobility Center. Wij kijken er naar uit om met de andere bedrijven duurzame en innovatieve projecten op te zetten.’