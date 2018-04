Grant Thornton: vaker bijzondere adviesopdracht van commissarissen

Commissarissen zijn behalve opdrachtgever van de externe accountant voor de controle van de jaarrekening steeds vaker initiator van bijzondere adviesopdrachten. Dat meldt Grant Thornton bij de publicatie van het commissarissen benchmarkonderzoek 2017-2018, uitgevoerd door Aalt Klaassen Researcher/consultant en bestuursadviseur, en Herbert Rijken, hoogleraar Ondernemingsfinanciering aan de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Grant Thornton is sinds 9 jaar partner van het commissarissen benchmarkonderzoek, omdat de accountantsorganisatie ‘het belangrijk [vindt] om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van good governance, gericht op de rol van de commissaris.’

Optimistisch

Volgens de benchmark zijn commissarissen en toezichthouders optimistisch over de economie en de bedrijven waar ze toezicht houden. Dit optimisme is terug te zien in de uitkomsten van he tonderzoek. De gunstige omstandigheden voor de organisatie doen geen afbreuk aan het zelfkritisch vermogen van de commissarissen, waarin ze worden gesteund door bestuurders en secretarissen. Ook in het huidige tijdgewricht wordt aandacht gevraagd voor diversiteit, zowel in het bestuur als in de RvC. Een ander element dat voor maatschappelijke druk zorgt, is de beloning van bestuurders en de externe toezichthouder. Uit het onderzoek blijkt rondom ‘tijdbeslag in combinatie met honorering’ net zoals vorig jaar een verdere tendens tot professionalisering van de rol van de commissaris.

Over 5 jaar

Op de vraag waar het bedrijf over 5 jaar zou moeten staan zijn ‘groei van de omzet, verbetering winstgevendheid, toename geografische spreiding (internationalisering) en verbreding van product- en dienstenportfolio’ het meest genoemd. Stuk voor stuk visies die logisch voortvloeien uit de gunstige economie. Bij de non-profitsector staan ook samenwerkingsverbanden en of fusies op het wensenlijstje. Deze worden meer ingegeven door bezuinigingen en te geringe schaalgrootte.