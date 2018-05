Accon avm voert variabele beloning in voor controlekwaliteit

Accon avm gaat controleteams en controlerend accountants een variabele beloning uitkeren op basis van geleverde kwaliteit. De maatregel is antwoord op de kritische uitkomsten van het AFM onderzoek in 2016. Dat is te lezen in het derde transparantieverslag 2017 van de controlepraktijk van Accon avm.Kees van Dorp, bestuurslid Accon avm Controlepraktijk: ‘Cultuurverandering gaat niet over een nacht ijs. Wij willen verder kijken en ook in de toekomst kunnen voldoen aan (nieuwe) standaarden. Dat betekent onder meer dat we de komende jaren inzetten op een sterke verbetering van het (be)leven van de gewenste kwaliteit in gedrag en cultuur.’ Een van de belangrijkste cultuurveranderingen binnen Accon avm is volgens hem het invoeren van zelfsturende en -corrigerende controleteams. Verder voert het kantoor variabele individuele- en teambeloningen in op basis van kwaliteit. ‘Criteria die van belang zijn voor het toekennen van een variabele beloning zijn onder meer vakinhoudelijke publicaties en het aandragen van verbetervoorstellen gericht op de kwaliteit van onze dienstverlening.’

Kwaliteitsindicatoren

Verder heeft Accon avm 10 Key Audit Quality Indicators geformuleerd, die inzicht geven in kwaliteitsbepalende factoren. Voor 2018 en volgende jaren worden de resultaten van deze ‘KAQI’s’ betrokken in de managementrapportage. Van Dorp: ‘Ons kwaliteitsbeheersingsstelsel is gebaseerd op een integrale aansturing van de controlecyclus vanuit de bestaande domeinen Kwaliteit & Compliance, HRM, Planning & Financiën en Markt & Maatschappij. Hoewel ieder domein op zich specifieke kennis vereist en optimaal moet worden beheerst, is het onze overtuiging dat ze niet los van elkaar kunnen worden aangestuurd. Juist de focus op de samenhang tussen deze domeinen en het combineren van de kennis en vaardigheden zijn de sleutel tot het bereiken van onze kwaliteitsdoelstellingen. Vanuit ieder domein toetsen we periodiek de werkelijkheid, die wij confronteren met onze gekwantificeerde doelstellingen.’