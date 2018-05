Nieuwe boekhoudregels zetten Berkshire Hathaway op verlies

Het toonaangevende Amerikaanse investeringsconcern Berkshire Hathaway heeft in het eerste kwartaal van dit jaar voor het eerst sinds 2009 verlies geleden. Het verlies bedraagt meer dan een miljard dollar. Topman Warren Buffett schrijft het megaverlies toe aan nieuwe boekhoudregels die van kracht zijn geworden in de Verenigde Staten. Die zorgen volgens hem voor een “nachtmerrie”.



Onder de nieuwe boekhoudregels moeten ongerealiseerde winsten en verliezen op investeringen direct in de winst- en verliesrekening worden meegenomen. “Deze veranderingen zullen onze winstcijfers ernstig verstoren en in veel gevallen analisten en investeerders misleiden”, aldus Buffett. Hij vindt de operationele resultaten een betere graadmeter voor de prestaties van een bedrijf. Berkshire Hathaway heeft een beleggingsportefeuille van ruim 170 miljard dollar en de waarde ervan varieert sterk van kwartaal tot kwartaal. Het operationeel resultaat van het bedrijf is met bijna 50% verbeterd ten opzichte van eind 2017, vooral dankzij de verzekeringsactiviteiten. Zo boekte autoverzekeraar Geico een omzetstijging van 16%.

Er verdampte voor 7 miljard dollar aan liquide middelen, vooral door een investering van ruim 12 miljard dollar in Apple.

Bron: Bloomberg