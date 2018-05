‘Ook kippen- en varkensboeren in de fout met administratie’

Niet alleen melkveehouders blijken er gebrekkige administraties op na te houden. Tegen 164 van ruim 500 varkens- en kippenboeren die de afgelopen drie jaar zijn gecontroleerd, is proces-verbaal opgemaakt. Dit schrijft De Groene Amsterdammer op basis van eigen onderzoek.

De uitkomsten van het onderzoek worden bevestigd door de verantwoordelijke instanties. De boeren die in overtreding bleken – en daarmee duizenden euro’s voordeel genoten – hadden meer dieren in de stal dan waarvoor ze ‘dierproductierechten’ in bezit hadden.

Twee deskundigen zeggen in de Groene dat het aantal overtredingen hoger is dan zij vermoedden. Agrarisch expert Hans van Grinsven van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zegt dat de controles ‘risicogestuurd’ zijn en staat er minder van te kijken. Hij wijst op de hoge druk die het intensieve landbouwsysteem en de daarbij horende milieuregels boeren opleggen.