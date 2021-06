Websites agrobedrijven kunnen veel veiliger

De agrosector scoort een onvoldoende op het gebied veilig beheer. Bijna 70% heeft kwetsbaarheden in de beheerinterfaces van de website of de hosting. Daarnaast gebruikt een kwart verouderde en kwetsbare software.

Dit blijkt uit onderzoek van Grant Thornton. Een belangrijke consequentie is dat ook gegevens die klanten achterlaten op websites van agrobedrijven niet veilig zijn. De foodsector werd de afgelopen tijd opgeschrikt door verschillende data-incidenten, zoals bij Bakker Logistiek (kaasleverancier van Albert Heijn).

Benchmark cybersecurity agrosector

De benchmark cybersecurity in de agrosector is een nieuw initiatief van Grant Thornton. Met deze benchmark krijgen ondernemers snel zicht op de cyberrisico’s van hun website, om zo meer grip te krijgen op veilig ondernemen. Uit de eerste peiling blijkt dat agrobedrijven een gemiddelde cyberweerbaarheidsscore hebben van 7,3.

Uit het onderzoek blijkt dat 4% van de websites in de agrosector nog geen beveiligde verbinding heeft. Van de websites die wel een beveiligde verbinding hebben, bevat 29% een onveilige (SSL) configuratie van de versleutelde verbinding. Het merendeel (98%) van de systemen in de agrosector is veilig geconfigureerd. Maar 58% biedt geen aanvullende bescherming voor bezoekers, door het niet ondersteunen van security ‘headers’. Meest alarmerend is dat het merendeel van de websites in de agrosector kwetsbaarheden bevatten in de configuratie van de webserver (67%) en de website (51%), waardoor ongewenste ingangen (zoals interfaces voor beheer van de website) publiekelijk toegankelijk zijn voor aanvallers. Daarnaast bevat 24% van de websites verouderde en mogelijke kwetsbare software.

Download hier het benchmarkonderzoek.