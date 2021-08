Agrarische fraudeur krijgt beroepsverbod opgelegd

De rechtbank Overijssel heeft en 28-jarige man uit Uden veroordeeld voor onder andere meerdere verduisteringen, flessentrekkerij en faillissementsfraude in de agrarische sector.

De rechtbank constateert dat er sprake was van een patroon van frauduleus handelen en legt de man een celstraf op van 16 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en bijzondere voorwaarden. De man mag 5 jaar lang geen bestuurder van een rechtspersoon zijn en ook niet werken in de mestsector. Hij moet bovendien ruim 18.000 euro betalen aan de benadeelden.

Uitspraak: ECLI:NL:RBOVE:2021:3249

Verduisteren en flessentrekken

De Udenaar werkte in de agrarische sector en had meerdere vennootschappen, waaronder een mesthandel en een transportbedrijf. Hij betaalde veelvuldig niet (volledig) voor gehuurd, geleased of gekocht materieel, zoals opleggers, trailers, een vrachtwagen en onderdelen. Ook overtrad hij de wet door zijn failliete mesthandel achter te laten zonder administratie. Het bedrijf had een totale schuld van ruim 800.000 euro. De man liet daarnaast zijn vrachtwagens op in België gekochte rode diesel rijden. Hiervoor betaalde hij geen accijns en hij benadeelde zo de Staat voor aanzienlijke bedragen.

Vrijspraken

Voor enkele gevallen van oplichting en het gebruikmaken van vervalste mestbonnen is de man vrijgesproken. Ook is hij niet veroordeeld voor de vermeende afpersing of bedreiging van de dochter en vrouw van één van zijn chauffeurs. Hij zou de vrouw gedwongen hebben om BV’s op haar naam te zetten onder bedreiging van haar dochter, door een pistool op haar voorhoofd te zetten. De rechtbank oordeelt dat deze beschuldiging niet wordt ondersteund door objectief en overtuigend steunbewijs.

Tot op heden heeft de Udenaar de vele schadebedragen van de slachtoffers niet betaald, meldt justitie.