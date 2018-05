Belastingdienst zelf nog niet AVG-proof

De Belastingdienst is zelf niet op tijd klaar voor de nieuwe privacywet AVG en wil meer tijd om compliant te worden. Maar toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens lijkt zoals het er nu uitziet niet bereid een oogje toe te knijpen en staat op het standpunt dat die net als iedere andere organisatie, volledig aan de wet moet voldoen.

De AP zegt dat in het FD, maar zonder zich specifiek uit te spreken over handhaving van de wet vanaf 25 mei. ‘Er mag geen twijfel over bestaan dat ook de Belastingdienst gewoon aan de AVG moet voldoen. Voor zo’n organisatie, die heel veel persoonsgegevens verwerkt en heel veel van ons weet, is naleving extra belangrijk’, zegt een woordvoerster van de Autoriteit tegen de krant. De Europese richtlijn stelt veel strengere eisen aan het verzamelen, gebruiken en opslaan van persoonsgegevens. Op overtreding staan boetes die kunnen oplopen tot € 20 miljoen of 4% van de wereldwijde omzet.

SVB en UWV

Ook andere overheidsdiensten,zoals de Sociale Verzekeringsbank(SVB), blijven op onderdelen nog in gebreke, blijkt uit navraag door het FD. Zo is in de SVB-systemen naleving van de bewaartermijn nog niet op orde. Het UWV, dat de werknemersverzekeringen uitvoert, werkt vanaf volgende week wel conform de nieuwe wet.

Versnipperde ICT

De Belastingdienst gaf al eerder te niet op tijd klaar te zijn voor de AVG. De overgangsperiode van twee jaar was niet toereikend. Net als bij andere processen speelt de versnipperde ICT-infrastructuur de dienst parten. De enorme hoeveelheid gegevens van ‘heel veel externe bronnen’ die in honderden deels verouderde IT-systemen moeten worden verwerkt, stellen de dienst voor een bijna onmogelijke opgave.

Verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel van Financiën sprak in een eerdere rapportage al over ‘substantiële risico’s’ bij een aantal verwerkingen van gegevens, waartegen nog voor 25 mei maatregelen moesten worden genomen. Voor minder risicogevoelige verwerkingen komt er volgens hem ‘een groeipad voor structurele naleving’, dat wordt meegenomen Dat wordt onderdeel van de reorganisatie van de dienst en de modernisering van de systemen bij de fiscus.