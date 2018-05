Gehaktdag: ICT overheid baart meeste zorgen

De derde woensdag van mei is Gehaktdag, de eerste van het kabinet-Rutte III. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) kwam net als op Prinsjesdag met een koffertje naar de Tweede Kamer om per ministerie het financieel jaarverslag aan te bieden. Met een oordeel van de Algemene Rekenkamer, zoals altijd op Verantwoordingsdag.

Het meest heeft de Rekenkamer aan te merken op de beheersing en vernieuwing van de ICT-systemen van de overheid. Zo stelt de Rekenkamer vast dat de informatiebeveiliging op negen ministeries tekortschiet. Alleen bij de premier en de minister van Sociale Zaken heeft zijn zaakjes op orde. Ook de Tweede Kamer is lek als een mandje, zei Visser woensdag bij de presentatie van de doorlichting van de rijksoverheid. Hij sprak van ‘een ernstig probleem’.

Reïntegratie

De Rekenkamer had nog wel wat puntjes, bijvoorbeeld gericht aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Hij gaf de Tweede Kamer geen inzicht verleent in de uitkomsten van zijn beleid om mensen met een uitkering aan het werk te helpen. Maar liefst €206 miljoen is beschikbaar is gesteld aan uitvoeringsinstantie UWV voor re-integratie naar werk. Maar bijna een kwart daarvan is niet gebruikt. Er stond niet bij dat het UWV veel minder re-integratietrajecten en werkvoorzieningen heeft ingekocht dan verwacht, tekent de Rekenkamer aan. President van het college Arno Visser van de Rekenkamer: ‘Het is niet te achterhalen uit het jaarverslag, laat staan dat duidelijk is wat wel en wat niet is bereikt met de ingekochte trajecten.’

Vergelijken

Omdat deze essentiële informatie ontbreekt in het jaarverslag zou de Tweede Kamer zelf aan de slag moeten met het vergelijken van de financiële informatie van SZW en die in het jaarverslag van UWV, aldus de Rekenkamer. Maar dat is ‘bijkans onmogelijk omdat de financiële cijfers in beide jaarverslagen niet op elkaar aansluiten’.