Amerikaans onderzoek naar koersmanipulatie cryptomunten

De Amerikaanse justitie onderzoekt of handelaren de koers van bitcoin en andere digitale munten bewust hebben gemanipuleerd.

Het beïnvloeden van de koersen zou onder meer gebeurd zijn door valse orders uit te zetten om zo anderen te bewegen te kopen en te verkopen, zeggen bronnen rond het onderzoek tegen persbureau Bloomberg. Die valse orders worden dan weer ingetrokken zodra de markt zich in de gewenste richting beweegt. Ook zouden handelaren met zichzelf handelen om zo de indruk te wekken dat er veel beweging op de markt is. Het onderzoek betekent dat de Amerikaanse overheid de ongereguleerde markten van digitale valuta’s nauwlettender in de gaten gaan houden. Daarbij werken aanklagers samen met de financiële waakhond Commodity Futures Trading Commission.