Doorzoeking hoofdkantoor KPMG Curaçao

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag een doorzoeking gedaan op het hoofdkantoor van KPMG op Curaçao. Dat heeft het OM bevestigd na berichten van lokale media.

De actie is uitgevoerd door het zogeheten Ondermijningsteam samen met het Recherche Samenwerkingsteam. Laatstgenoemde unit is gespecialiseerd in de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit. Er is documentatie in beslag is genomen bij de inval, maar er zijn geen arrestaties verricht.

Voormalige klant

In het FD suggereert een anonieme zegspersoon dat de inval voortvloeit uit een lopend strafrechtelijk onderzoek naar een voormaligee klant van de KPMG-accountants. De inval zou volgens deze bron verband houden met de strafzaken onder de codenamen Cymbal en Troja. In de zaak Cymbal vervolgt het OM vier personen voor het witwassen van $322 mln via het vanuit Amsterdam opererende bedrijf CPG Worldwide. Zij zouden via hun lingeriewinkels op Curaçao doelbewust illegale dollaropnames van Venezolanen mogelijk hebben gemaakt. Hoofdverdachten in de zaak-Cymbal zijn leden van de Antiliaans-Nederlandse familie Grynsztein. De tussenhandelaren die klanten regelden voor de ‘witwasmachine’ staan in de zaak Troja terecht op Curaçao. In eerdere openbare zittingen betoogde het OM voor de rechtbank dat het in deze zaak in totaal om meer dan een miljoen witwastransacties zou gaan. De benodigde bankbiljetten zou CPG onder meer van illegale loterijen van de veroordeelde Antilliaanse gokbaas Robbie dos Santos hebben betrokken.

Tuchtprocedure

Tegen de Antilliaanse accountant van CPG heeft het OM in Nederland een tuchtprocedure aangespannen. De accountant zou een onvoldoende deugdelijke grondslag voor het afgeven van zijn verklaringen over de jaarrekeningen van CPG over 2010, 2011 en 2012 hebben afgegeven.