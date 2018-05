‘Nieuw belastingverdrag Duitsland dupeert Nederlandse gepensioneerden’

Enkele Achterhoekse ouderen stappen naar de rechter vanwege de uitwerking van een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland, meldt De Gelderlander. Als gevolg van nieuwe afspraken zouden Nederlandse gepensioneerden die in Duitsland hebben gewerkt er financieel flink op achteruit gaan.

De in Duitsland opgebouwde Altesrente, een soort AOW, mochten de Nederlandse gepensioneerden tot nu toe met de Duitse fiscus afrekenen. Die hief daar slechts enkele procenten belasting over. Dat beschouwden de Nederlandse grenswerkers als een compensatie voor de lagere AOW die ze krijgen. Door het nieuwe verdrag moeten ze nu aan Nederland belasting betalen, tussen de 18 en 52 procent. Voor de gedupeerden kwam dat onverwacht, ze hadden er voor hun pensioenopbouw geen rekening mee kunnen houden.

Volgens de Nederlandse gedupeerden is sprake van discriminatie, omdat alleen senioren met kleine Duitse pensioenen meer belasting moeten gaan betalen. Pensioenen boven 15.000 euro blijven onder het voordelige Duitse tarief vallen. Volgens de initiatiefnemers treft dit lot ruim 60.000 gepensioneerden in Nederland.

Kamervragen

SP en 50Plus stelden vorig jaar Kamervragen over de kwestie, maar volgens toenmalig staatssecretaris Wiebes bleek uit berekeningen dat niemand er door het nieuwe verdrag op achteruit zou gaan. Bij de berekeningen in 2012 waar Wiebes naar verwees, zijn echter niet alle situaties meegenomen, meldt Ricardo te Kaat van het in Duitse belastingen gespecialiseerde belastingadviesbureau Stolwijk en Kelderman in Doetinchem. Ook zijn er daarna wetswijzigingen geweest die nadelig zijn voor de berekende situaties.

