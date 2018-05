Olieprijs stuwt inflatie eurozone

De inflatie in de eurozone stijgt sneller dan verwacht. Van april op mei is de inflatie onverwacht sterk toegenomen, van 1,2% naar 1,9%. Dit is het hoogste percentage sinds april vorig jaar. Net als ruim een jaar geleden zijn het vooral de olieprijzen die de inflatie opjagen.

Woensdag was uit de publicatie van de inflatiecijfers uit Duitsland, België en Spanje al duidelijk geworden dat het inflatiecijfer over mei hoger zou uitvallen dan was ingeschat. Donderdag publiceerde ook Frankrijk het nieuwste inflatiecijfer, met een plus van 2,3%, vergeleken met 1,8% over mei. Italië volgde met een stijging van 0,6 naar 1,1%.