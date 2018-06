Belastingadviseurs staan achter fiscus met standpunt over spoedreparatie

De reparatiewet die Financiën wil invoeren om de regels binnen een fiscale eenheid gelijk te trekken met de EU-regelgeving, is niet uitvoerbaar. Dat vindt niet alleen de Belastingdienst, maar dat vinden ook vooraanstaande belastingadviseurs. Zij voorzien problemen en betwijfelen zelfs of de reparatie nodig is, meldt het FD.

Met de reparatiewet moet een eind worden gemaakt aan fiscale voordelen binnen concerns die een fiscale eenheid vormen. Het EU-hof van Justitie oordeelde eerder dit jaar dat renteaftrek tussen onderlinge leningen binnen het concern niet alleen voorbehouden mag zijn aan Nederlandse bedrijven. Anders is sprake van discriminatie.

Te lang genegeerd

Maar net als de fiscus zien belastingadviseurs niet in hoe de aanpassing uitgevoerd moet worden. Staatssecretaris Snel (Financiën) gaat er juist van uit dat adviseurs het met hun klanten oplossen, want de Belastingdienst heeft te weinig capaciteit. “Ik word geacht vragen van klanten te beantwoorden, maar ik ken de antwoorden zelf ook niet”, zegt Rudolf de Vries, hoogleraar belastingrecht en partner bij EY. Volgens Fons Ravelli, belastingadviseur bij BakerMcKenzie, heeft Financiën Europese ontwikkelingen te lang genegeerd. “In 2008 was al duidelijk dat de fiscale eenheid op gespannen voet stond met de Europese regels. Maar er is te laat te weinig gedaan met uitspraken van het Europees Hof. Daardoor ligt er nu een haastklus.” Michael van Gijlswijk, hoofd van kenniscentrum van Meijburg & Co, verwacht niet dat de wet nog wordt tegengehouden, maar pleit er wel voor de terugwerkende kracht te schrappen.

Bron: FD