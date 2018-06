Staatssecretaris wil betere benutting fiscale regelingen fiets

Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) wil dat 200.000 mensen uit de file op de fiets gaan. Om dat te bereiken gaat de bestuurder onder anderen met werkgevers in overleg over betere benutting van de bestaande fiscale regelingen.

Fiscale regelingen

Om het fietsgebruik in het woon-werkverkeer te bevorderen gaat staatssecretaris Van Veldhoven onder anderen met grote landelijke werkgevers en het MKB in gesprek over de vraag hoe bestaande (fiscale) regelingen optimaal benut kunnen worden. Bijvoorbeeld de reiskostenvergoeding van 19 cent per kilometer die werknemers kunnen krijgen of het inzetten van de vergoeding voor een nieuwe fiets.

Kwart miljard voor investering in de fiets

Het kabinet heeft 100 miljoen euro uitgetrokken voor het versnellen van de aanleg van fietsroutes en het innoveren en vergroten van de stallingsmogelijkheden bij stations. De inzet is om in deze kabinetsperiode het beschikbare budget zo efficiënt mogelijk te besteden voor zoveel mogelijk projecten. Daarom wil de staatssecretaris dat de regio stevig bijdraagt aan de fietsstimulering en dus wil zij maximaal 40% van de projectkosten bijdragen. Hierdoor verwacht Van Veldhoven dat in totaal voor een kwart miljard euro wordt geïnvesteerd in de fiets