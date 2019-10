Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 gepubliceerd

De Belastingdienst heeft de eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 online gezet. In de nieuwsbrief is informatie te vinden over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2020 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen. Daarnaast wordt ook ingegaan op de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), de fiets van de zaak en de wijzigingen in het lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV.

Eventuele aanvullingen op de onderwerpen uit deze nieuwsbrief, wijzigingen uit het Belastingplan 2020 en de tarieven, bedragen en percentages voor 2020 staan in de volgende uitgaven van de nieuwsbrief, meldt de fiscus.

De nieuwsbrief is hier te downloaden.